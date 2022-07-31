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عضو مكافحة كورونا: المريض المصرى الآن يحصل على أدوية كورونا يتناولها بايدن

الأحد، 31 يوليه 2022 09:53 م
عضو مكافحة كورونا: المريض المصرى الآن يحصل على أدوية كورونا يتناولها بايدن عادل خطاب عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا
كتب محمود رضا الزاملى

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قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن تطعيمات كورونا والأدوية المضادة للفيروس ساهمت فى تقليل حدة الإصابات، ولدينا 12 شركة وطنية مصرية تنتج الدواء الجديد لعلاج كورونا، مؤكدا على أن المريض المصرى الآن يحصل على أدورية كورونا يتناولها الرئيس الأمريكى. 

 

وأضاف عضو اللجنة العليا لمواجهة كورونا، خلال مداخلة عبر الفيديو مع برنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى، الرئيس السيسى أمر بتخفيض سعر دواء كورونا الجديد المطروح فى الصيدليات بعد أن كان سعره يتخطى 600 جنيه. 

 

وطالب عضو اللجنة العليا لمواجهة كورونا، لا يجب أن نقوم بتخزين هذا الدواء احتياطيا لأن هناك 12 شركة تنتجه ووزارة الصحة حددت شروط صرفه وهى أن يصرف بروشته من طبيب صدر.

 

وأوضح عضو اللجنة العليا لمواجهة كورونا، هناك محاذير من استخدام الدواء الجديد لكورونا قائلا: "محظور على الحوامل والأطفال أقل من 18 سنة". 

 


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