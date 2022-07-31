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طبيب بايدن: الرئيس سيواصل إجراءات العزل الصارمة

الأحد، 31 يوليه 2022 06:41 م
طبيب بايدن: الرئيس سيواصل إجراءات العزل الصارمة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الأمريكى سيواصل إجراءات العزل الصارمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف طبيب جو بايدن: فحوصات الرئيس الأمريكي أظهرت استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق دخل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى العزل مجددا، بعدما جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية مرة أخرى، على الرغم من أنه لا يعانى من أى أعراض حاليا، بحسب ما ذكر طبيب البيت الأبيض.

 

وتعد عودة الإصابة، حيث جاءت رغم نتيجة اختباره السلبي فى وقت سابق، مثال على "عودة كورونا" وهى ظاهرة حدثت لبعض الأشخاص الذين تناولوا عقار الباكسلوفيد.

 

 

 


بايدن

كورونا

أمريكا

ازمه كورونا

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