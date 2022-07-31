بولتيكو: عودة أعراض كورونا لبايدن قد تكون مرتبطة بعقار باكسلوفيد

كتبت ريم عبد الحميد

دخل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى العزل مجددا بعدما جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية مرة أخرى، على الرغم من أنه لا يعانى من أى أعراض حاليا، بحسب ما ذكر طبيب البيت الأبيض.

وتعد عودة الإصابة، حيث جاءت رغم نتيجة اختباره السلبية فى وقت سابق، مثال على "عودة كورونا" وهى ظاهرة حدثت لبعض الأشخاص الذين تناولوا عقار الباكسلوفيد.

وكان بايدن معزولا فى البيت الأبيض الأسبوع الماضى، وألغى خطط السفر الخاصة به، وكان يخطط للقاء السيدة الأولى الأحد فى ديلاوير حيث يقوم برحلة مبكرة من أجل الترويج لقانون تمويل الرقائق. لكن الرئيس دخل فى العزل لخمس أيام أخرى ويظل فى البيت الأبيض.

وخرج بايدن من العزل الأولى يوم الأربعاء الماضى بعد إكمال دورة علاج لمدة خمس أيام من عقار باكسلوفيد، وهو علاج مضادة للفيروسات من إنتاج شركة فايزر، وجاءت نتيجة اختباره الخاص بكورونا سلبية مساء الثلاثاء، ومرة أخرى صباح الأربعاء.

ولم يرتد بايدن الكمامة فى المناسبات العامة التى حضرها فى نهاية الأسبوع الماضى، وهو ما يتعارض مع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض، التى تنص على أنه يجب على الناس ارتداء الكمامة لمدة 10 أيام بعد الإصابة بكوفيد19.

وفى مايو الماضى، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض نصيحة صحية حول عودة الأعراض، وأشار إلى عدم وجود حالات مرضية شديدة كجزء من تلك العودة. وقالت الوكالة أنه لا يوجد حاليا دليل على أن دورة ثانية من العلاج ضرورى لحل تلك الأعراض.

إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأطباء من وصف جرعة ثانية من دواء باكسلوفيد للمرضى بدوافع الحذر الشديد.