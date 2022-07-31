ضبط 17 مشجعا إيطاليا على هامش مباراة نيس - تورينو بمدينة نيس الفرنسية

وذكرت قناة "بي إف إم"الاخبارية الفرسية اليوم الأحد، أن مشجعي ألتراس "تورو" حاولوا التعدي على مشجعي نيس الذين كانوا بالقرب من الملعب .. مضيفة أنه تم السيطرة على الوضع سريعا دون وقوع أي إصابات .



وأقيمت مباراة نيس مع نظيره تورينو في لقاء جمع بينهما أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات ودية موسم 2022، وانتهت المباراة بفوز نيس بنتيجة 1 - 0.