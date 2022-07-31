اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 12:30 م
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ضبط 17 مشجعا إيطاليا على هامش مباراة نيس - تورينو بمدينة نيس الفرنسية

الأحد، 31 يوليه 2022 12:05 م
ضبط 17 مشجعا إيطاليا على هامش مباراة نيس - تورينو بمدينة نيس الفرنسية الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على سبعة عشر مشجعا إيطاليا على هامش مباراة "او جي سي" نيس - تورينو التحضيرية أمس السبت في ملعب "أليانز ريفيير" (الملعب الرئيسي لنادي نيس) . 

 

وذكرت قناة "بي إف إم"الاخبارية الفرسية اليوم الأحد، أن مشجعي ألتراس "تورو" حاولوا التعدي على مشجعي نيس الذين كانوا بالقرب من الملعب .. مضيفة أنه تم السيطرة على الوضع سريعا دون وقوع أي إصابات .


وأقيمت مباراة نيس مع نظيره تورينو في لقاء جمع بينهما أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات ودية موسم 2022، وانتهت المباراة بفوز نيس بنتيجة 1 - 0.

 


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فرنسا

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