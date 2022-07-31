اليوم السابع
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ضبط شخصين وراء قتل عامل بسبب خلافات بينهم فى مصر القديمة

الأحد، 31 يوليه 2022 10:18 م
ضبط شخصين وراء قتل عامل بسبب خلافات بينهم فى مصر القديمة حملة أمنية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شخصين وراء قتل عامل بسبب خلافات بينهم فى منطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم بمصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين قتل عامل بطلقات نارية بعد التشاجر مع 3 متهمين وتم القبض على اثنين منهم ويكثف رجال المباحث من جهود للقبض على المتهم الهارب وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

 

 

 


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