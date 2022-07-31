شعبة القصابين: سعر اللحوم البقرى من 160 إلى 195 جنيها للكيلو فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارًا واضحًا فى الأسواق اليوم، حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، من 160 إلى 195 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية.

وتختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى نشرتها للغرفة التجارية، والتى تؤكد أن فترة عيد الأضحى مرت بهدوء فى ظل المعروض الكبير بالأسواق.

فى سياق متصل، يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى من 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى من 110 إلى 130جنيها، والكبدة المستوردة من 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.