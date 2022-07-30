اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:27 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 30 يوليه 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت، وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلو جرام.
‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ3 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ12.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ7:5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ10 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا بـ15‎ جنيها.
‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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