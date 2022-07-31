شانشى تطلق أول قطار شحن دولى يمر عبر خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس

كتب خالد إبراهيم

أطلقت مقاطعة شانشى شمال الصين أول قطار شحن دولى يمر عبر خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس، أمس السبت، وفقا لسلطات السكك الحديدية المحلية، وغادر قطار الشحن المحمل بحاويات بضائع، من بينها خزفيات ودهانات وأسمدة، وسط شانشى متجها إلى فيينتيان، عاصمة لاوس، ومن المتوقع أن يصل القطار العابر للحدود إلى لاوس خلال 7 أيام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "لشينخوا" عن مجموعة سكك حديد الصين تاييوان.

يمتد خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس، الذى بدأ تشغيله يوم 3 ديسمبر 2021، على أكثر من 1000 كم ويربط كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان جنوب غربى الصين بفيينتيان.

ومن المتوقع أن يقوم قطار الشحن الدولى الذى تم إطلاقه حديثا فى شانشى، بتحسين وتوسيع الروابط اللوجستية بين المناطق الداخلية فى شمال الصين ودول الآسيان، فضلا عن القيام بدور إيجابى فى تعميق التبادلات الاقتصادية والتجارية وتسريع الخدمات اللوجستية الدولية.



قطار شحن

ويشار إلى أن الرئيس الصيني، شى جين بينج، ورئيس لاوس، ثونجلون سيسوليث، شهدا، نهاية العام الماضى، عبر رابط فيديو، افتتاح خط السكك الحديدية الجديد الذى يربط بين البلدين، وحضر حفل الافتتاح، الذى أُقيم فى عاصمة لاوس، فيينتيان، رئيس وزرائها فانخام فيفافانه، ونائب الرئيس بانى ياثورتو، وبعض كبار مسئولى لاوس والصين، بالإضافة لعدد من المسئولين الدبلوماسيين وممثلى المنظمات الدولي، حسب ما أفادت وكالة أنباء لاوس.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع الجديد، الذى تُقدّر تكلفته بـ98ر5 مليارات دولار أمريكى يأتى كنتيجة للتآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية، واستراتيجية لاوس لتحويل نفسها من بلد مغلق إلى بلد موصول برّا.

وأوضحت أن الخط الجديد، الممتد لـ426 كيلومترا من فيينتيان إلى الحدود الصينية، سيحمل فى البداية 18 رحلة يوميا، من بينها 14 رحلة لنقل البضائع، و4 رحلات لنقل الركاب، مشيرة إلى كونه يخفض تكلفة النقل بنحو 30 إلى 40 بالمئة مقارنة بالنقل عبر الطريق البري، ما اعتبرت أنه يوفر ظروفا أفضل للتجارة والاستثمار والسياحة.