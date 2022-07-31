زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مقاطعة "إيلوكوس سور" بالفلبين

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية أن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، وشعر به السكان في بلدة "دولوريس" بمحافظة سامار الشرقية ومقاطعة "أبرا" و بلدية "سينيت" بمقاطعة "إيلوكوس سور".



تأتي هذه الهزة الأرضية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة "لوزون" الفلبينية الأربعاء الماضي وبلغت شدته 7 درجات؛ ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 375 آخرين فيما لا يزال آلاف الأشخاص مشردين إثر تدمير منازلهم.