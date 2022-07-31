اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مقاطعة "إيلوكوس سور" بالفلبين

الأحد، 31 يوليه 2022 11:15 ص
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مقاطعة "إيلوكوس سور" بالفلبين مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل بأن زلزالا بلغت شدته 4.7 درجة ضرب بلدية "كابوغاو" بمقاطعة "إيلوكوس سور" بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

 

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية أن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، وشعر به السكان في بلدة "دولوريس" بمحافظة سامار الشرقية ومقاطعة "أبرا" و بلدية "سينيت" بمقاطعة "إيلوكوس سور". 


تأتي هذه الهزة الأرضية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة "لوزون" الفلبينية الأربعاء الماضي وبلغت شدته 7 درجات؛ ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 375 آخرين فيما لا يزال آلاف الأشخاص مشردين إثر تدمير منازلهم.

 


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الفلبين

إيلوكوس سور

محافظة سامار الشرقية

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