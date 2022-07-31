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روسيا تعلن تصنيف الولايات المتحدة والناتو "تهديدات" رئيسية للأمن القومى

الأحد، 31 يوليه 2022 04:07 م
روسيا تعلن تصنيف الولايات المتحدة والناتو "تهديدات" رئيسية للأمن القومى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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صنفت العقيدة البحرية الروسية الجديدة، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنهما تمثلان تهديدات رئيسية للأمن القومي الروسي. 


وجاء وثيقة، وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن سعي الولايات المتحدة للهيمنة البحرية العالمية ونمو نشاط حلف الناتو يمثلان تهديدا رئيسيا للأمن البحري القومي الروسي". 


وذكرت الوثيقة أيضا "أن التحديات والتهديدات الرئيسية للأمن البحري القومي والتنمية المستدامة للاتحاد الروسي فيما يتعلق بمحيطات العالم هي المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة نحو الهيمنة في محيطات العالم وتأثيرها العالمي على تطوير العمليات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام اتصالات النقل وموارد الطاقة لمحيطات العالم".


وشددت العقيدة كذلك على أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل تدريجي بالقرب من الحدود الروسية وانتشار عدد متزايد من التدريبات البحرية في المناطق المتاخمة للمياه الروسية يعتبر تهديدا للأمن القومي الروسي مباشرة.


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