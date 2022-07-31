رفع 90 طن مخلفات وأتربة فى حملات نظافة مكثفة بمدينة إسنا.. صور

شهدت مراكز ومدن محافظة الأقصر، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وفي هذا السياق، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقري التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق، مما أسفر عن رفع 90 طن مخلفات من المدينة والقرى.

وفى مدينة إسنا استهدفت حملة النظافة، مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع أحمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت والطريق الغربي بالمدينة وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وخلف مركز الشرطة، كما شنت قرى الشغب والدير والحلة والكيمان واصفون وتوماس والنجوع والنمسا وكومير حملات مكثفة على الطرق السريعة والشوارع الجانبية بها ، مما لاقى استحسان المواطنين.

فيما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 مترا مربعا، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه أسفرت الحملة بقرية الدير شرق مدينة إسنا عن إزالة عدد 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 مترا مربعا، منهم 4 حالات متغيرات مكانية والتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.