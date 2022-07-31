اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء تطالب بمشاركة منشوراتها لزيادة الوعى وإزاحة المفاهيم المغلوطة

الأحد، 31 يوليه 2022 11:42 م
دار الإفتاء تطالب بمشاركة منشوراتها لزيادة الوعى وإزاحة المفاهيم المغلوطة دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء المصرية ان استراتيجيتها الخاصَّة فيما يتعلَّق بوسائل التواصل الاجتماعي، تتمثَّل في مواجهة التطرُّف والعنف والأفكار التكفيرية بجانب نشر الفكر المستنير عبر عدد من الأُطر والبرامج والخطوات التي يتمُّ العمل بها وتطبيقها بشكل دقيق ومتوازن، فدار الإفتاء تسعى إلى متابعة كافة قضايا الأمَّة الإسلامية والتفاعل والتعامل معها.
 
 
وتابعت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الدار تحاول مواكبة كل ما هو جديد، مُستغِلَّة وسائل التكنولوجيا المختلفة للوصول إلى المواطنين كافة بكل الطُّرق والأشكال، حتى تُيسِّر عليهم معرفة الفتاوى الخاصة بدينهم؛ لعدم ترك فراغ تدخل منه الجماعات المتطرفة بأفكارها المسمومة وآرائها المتطرفة".
 
 
وطالبت الدار بمشاركة المنشورات وتفاعل معها لمزيد من الوعي والفهم وإزاحة المفاهيم المغلوطة. 
 
SmartSelect_٢٠٢٢٠٧٣١-٢٣٣٣١٤_Facebook
 دار الافتاء
 

دار الافتاء

الافتاء

السوشيال ميديا

التطرف



الموضوعات المتعلقة

عام هجرى جديد "1444".. 25 معلومة من دار الإفتاء عن الهجرة النبوية

السبت، 30 يوليه 2022 11:24 ص

دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر المحرم والسنة الهجرية 1444

الخميس، 28 يوليه 2022 07:30 م

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر المحرم لتحديد رأس السنة الهجرية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:00 ص

دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:30 م

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من طلب المددَ من الأنبياء والأولياء والصالحين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة