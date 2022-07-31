تنظيم 2319 ندوة للتوعية الصحية و7073 لقاءً جماهيريا بالمنيا في يونيو

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، قامت بتنفيذ 2319 ندوة، للتوعية والتثقيف الصحى، و7073 لقاءً جماهيريا خلال شهر يونيو 2022، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، ولفت إلى أن التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وأوضح الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى، مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية، أنه تم تنفيذ 1974 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و 272 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عمل 7073 لقاءً جماهيريا، و55 ندوة بالقوافل العلاجية بقرى محافظة المنيا، و18 ندوة بالقوافل العلاجية غير الحكومية، بالإضافة إلى تقديم المشورة.

وأوضح أن عدد الحضور بالندوات بلغ 36 ألفا و552، منهم 12033من الرجال و22560 من السيدات و1959 من الأطفال، مضيفا أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة والتوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية.