اليوم السابع
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تعرف على مهام لجنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة

الأحد، 31 يوليه 2022 04:00 ص
تعرف على مهام لجنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة لجنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة
كتب ـ محمد الأحمدى

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تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكل أبنائها في كل مكان، وتسعى لتلبية احتياجاتهم، لذلك فقد اهتم قداسة البابا تواضروس الثانى بحصر وتحديد عدد الأسر المحتاجة، وذلك من خلال قاعدة بيانات عامة على مستوى الكرازة بمصر، حيث تجمع كل أسر الرعاية الاجتماعية بسائر إيبارشيات الجمهورية.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القمص بيشوي شارل ومكتب سكرتارية قداسته للرعاية الاجتماعية، بوضع قاعدة بيانات، لتساعد علي نمو الخدمة في هذا المجال والتخطيط بشكل أفضل لإشباع احتياجاتهم.

وارتكزت خدمة سكرتارية الرعاية الاجتماعية علي المبادئ الأساسية التالية:

1. لا يحرم مسيحى من كنيسة

2. لا يحرم جائع من طعام

3. لا يحرم مريض من علاج

4. لا يحرم عريان من كساء

5. لا يحرم طفل من التعليم

6. لا يحرم شاب من العمل

7. لا يحرم انسان من ايواء

8. لا تحرم فتاة من زواج

9. لا يحرم سجين من زيارة

10. لا يحرم مظلوم من دفاع

 

الهدف من وجود سكرتارية الرعاية الاجتماعية:

 

1 - وضع رؤية شاملة لتنظيم الخدمة وترتيبها على مستوى إيبارشيات الكرازة بمصر

2 - تطوير البرامج وقواعد البيانات الخاصة بخدمة الرعاية الاجتماعية وشركاء التنمية

3 - تقديم الدعم الفني لبرنامج قاعدة البيانات الموحدة لخدمة الرعاية الاجتماعية

4 - اجتماعات دورية للكهنة المندوبين للمتابعة مع الإيبارشيات وتقريب وجهات النظر في اساليب الخدمة

5 - دعم ومتابعة البرامج المقدمة من سكرتارية الرعاية الاجتماعية لجميع الايبارشيات

6 - مساعدات في مصروفات المدارس والمعاهد والكليات

7 - دراسة وتمويل ومتابعة المشروعات الصغيرة

8 - المشاركة في تقديم مساعدات للايبارشيات لمرضي الكورونا (الإغاثة والكوارث الطبيعية)

9 - عمل لقاء سنوي برئاسة وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني مع الاباء المطارنة والأساقفة وكهنة ايبارشيات الكرازة في مصر للوقوف على ما قامت به الخدمة خلال السنة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

لجنه الرعايه الاجتماعيه

الكرازه المرقسيه



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