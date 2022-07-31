تعرف على تأثيرات الموجة الحارة وزيادة الرطوبة على النباتات

كتبت ـ أسماء نصار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

ويتوقع بعد انتهاء الموجة الحارة وزيادة الرطوبة تأثر النباتات بالآتى :

1- زيادة فى انتشار وظهور بعض الامراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الزغبي على القرعيات – الندوة المبكرة على الطماطم– أعفان ثمار الطماطم والفلفل – التبقع الزاوي البكتيري على القطن – البياض الزغبي على الريحان – الانثراكنوز على المانجو والقرعيات والقطن.

2- حشرات المن والتربس والجاسيد مع توقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة (توتا ابسلوتا فى الطماطم وديدان الثمار وغيرها).

3- القطن يتوقع زيادة فى تعداد لطع البيض لحشرات دودة ورق القطن وديدان اللوز (حرشفيات الاجنحة).

4- زيادة سريعة لتعداد حشرة اوراق الزيتون الخضراء – فراشة الياسمين (من الافات المهمة على الزيتون).

5- انتشار ملحوظ لفراش ديدان ثمار الرمان (زيادة معدل وضع البيض).

6- زيادة فى نشاط فراش الدوة الخضراء على الذرة.

7- وضع البيض لديدان الثمار فى نخيل البلح وبداية ظهور الجيل الثاني من (الحُميرة او دودة البلح الصغرى) خصوصاً على الاصنافنصف الجافة فى مناطق مصر الوسطى (الجيزة – الواحات البحرية – بني سويف – الفيوم – المنيا).

وبالنسبة للأمراض النباتية:

8- سيادة الظروف الجوية (الرطوبة العالية والماء الحر -الندى صباحاً) وزيادة التذبذبات فى درجات الحرارة تكون مناسبة لبداية قيامدورات مرضية لجميع فطريات البياض الزغبي على القرعيات والبقوليات (فول الصويا) والفاكهة (العنب) والنباتات الطبية العطرية (الريحانالمبكر) وكذلك مرض الانثراكنوز وتبقعات الاوراق على المانجو وفول الصويا والقرعيات (الخيار والبطيخ) والطماطم.

9- مناسبة الظروف المناخية على التبقع الزاوي على اوراق القطن.