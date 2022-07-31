تداول 4244 طن بضائع عامة متنوعة و223 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 4244 طن بضائع عامة متنوعة و223 شاحنة و103 سيارات ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 677 طن بضائع عامة ومتنوعة، 43 شاحنة، 40 سيارة. كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 3567 طن بضائع عامة ومتنوعة، 180 شاحنة ، 63 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 89 شاحنة بحمولة 1886 طن بضائع عامة ومتنوعة و30 ملاكي والسفينة الحرية 2 بإجمالي 46 شاحنة بحمولة 1160 طن بضائع عامة ومتنوعة و19 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة آيلة والعبارة بريدج بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 208 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و313 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و14 ملاكي و17 شاحنة فارغة، وتم مغادرة آيلة والعبارة بريدج بإجمالي 43 شاحنة بحمولة 677 طن بضائع عامة و10 ملاكي.

وغادرت ميناء السويس السفينة SEA WAVE متجهة إلى جدة بعدد 30 سيارة ملاكي والسفينة النوي إكسبريس فارغة متجهة إلي جدة، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 605 ركاب.