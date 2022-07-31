تحرير 10 محاضر وضبط موازين وأسطوانات بوتاجاز في حملات بيئية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة بمشاركة إدارة البيئة بمدينة الأقصر وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة النقل البطيء وقسم الإشغالات بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة التي تمت تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، المناطق والشوارع التالية: (سيالة بدران، البوتاجاز، فاطمة الزهراء، خلف السوق، القراريش، الشيخ حفني، النزهة، صلاح سالم الشرقي، موقف سيارات شرق السكة الحديد).

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد 2 ميزان حساس لتجار الخردة، وعدد 2 أسطوانة بوتاجاز بالشارع العام لإحدى المخابز الخاصة، وعدد 1 ميزان طبلية لتاجر خردة، وعدد 2 أدوات خاصة بنابشي القمامة، وعدد 1 بطارية 80 امبير مياه لتاجر خردة، بواسطة مسئول الإشغالات بالحملة، كما تم تحرير عدد 5 محاضر بيئة بواسطة مسؤول إدارة البيئة، وتحرير عدد 5 محاضر نظافة بواسطة حي شرق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة كلاً من النقيب عماد ناشد من شرطة البيئة والمسطحات، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء، وأحمد سيد وسعيد هاشم مشرفى البيئة بحي جنوب.