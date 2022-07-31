اليوم السابع
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تأجيل ثانى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى فى قضية "الشيخ زايد" لـ10 سبتمبر

الأحد، 31 يوليه 2022 03:54 م
تأجيل ثانى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى فى قضية "الشيخ زايد" لـ10 سبتمبر الفنان مصطفى هريدى
أحمد إسماعيل

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أجلت محكمة جنح الشيخ زايد ثانى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدى، على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، لجلسة 10 سبتمبر للقرار السابق للاطلاع وطلبات الدفاع.

 

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئو باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

 

وتابع المصابين والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

 

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق مع، أنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

 

ونشر "اليوم السابع" تقرير بحجم الإصابات التى لحقت بالمصابين فى حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، بالإصطدام بسيارة يستقلها 4 أشخاص.

 

وتبين من خلال التقرير الطبى إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش.

 

فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث تم التحقيق معه بسرايا النيابة.

 

 


الفنان مصطفى هريدى

حوادث السير

جنح الشيخ زايد

امن الجيزة



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