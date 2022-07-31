بوتين: البحرية الروسية قادرة على الرد سريعا لكل من يعتدى على سيادة البلاد

وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البحرية الروسية قادرة على الرد بسرعة خاطفة على كل من يقرر التعدي على سيادة البلاد وحريتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال العرض البحري الكبير الذي أقيم في بطرسبورج اليوم الأحد بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وقال بوتين: "المفتاح هنا هو قدرات البحرية، فهي قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا".

وشدد على أن البحرية الروسية تنفذ بنجاح وبشرف المهام الاستراتيجية على حدود البلاد وفي أي منطقة من محيطات العالم.

وذكر بوتين أن تسليم صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية إلى القوات الروسية سيبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وأن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تحمل هذه الصواريخ على متنها.

وتطرق بوتين إلى العقيدة البحرية الروسية الجديدة، التي أقرها قبيل انطلاق العرض، وقال: "لقد رسمنا علنا ​​حدودا ومناطق المصالح الوطنية لروسيا".

وأشار إلى أن هذه المناطق تشمل أولا وقبل كل شيء مياه القطب الشمالي والبحر الأسود وبحري أوخوتسك وبرينغ، ومضيقي البلطيق والكوريل، وقال: سنضمن حمايتها بحزم وبكل الوسائل".

كما شكر الرئيس البحارة على شجاعتهم وتفانيهم للوطن والشعب، وهنأهم وجميع المواطنين الروس بيوم البحرية.