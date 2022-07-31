اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 06:31 م
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برنامج تدريبي للقيادات النسائية بمحافظة الإسماعيلية

الأحد، 31 يوليه 2022 05:48 م
برنامج تدريبي للقيادات النسائية بمحافظة الإسماعيلية جانب من البرنامج التدريبي
الإسماعيلية- صبرى غانم

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يُنظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة وعدة جهات أخرى برنامجا تدريبًيا خلال الفترة من 31 يوليو وحتى أكتوبر 2022، يستهدف البرنامج التدريبى القيادات النسائية بمحافظة الإسماعيلية يدور حول التطوير الشخصي والمؤسسي من خلال عدة برامج تدريبية تهدف لإعداد قيادات الصف الثاني النسائية.
 
 
و تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة فعاليات اليوم الأول للتدريب و بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد حيث شاركت فيه عدة جهات منها ديوان عام محافظة الإسماعيلية و المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للمحاسبات و وزارة الزراعة و الصحة و المالية و الثقافة و التموين.
ويأتى ذلك في إطار حِرص محافظة الإسماعيلية على تدريب العناصر المتميزة على أحدث أساليب الإدارة الحديثة و في ضوء التعاون المستمر مع المؤسسات القومية في هذا الإطار. 
 
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برنامج تدريبي للقيادات النسائية
 
 
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برنامج تدريبي للقيادات النسائية
 
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جانب من البرنامج التدريبي
 
 
 
 
 

 


الاسماعيلية

القيادات النسائية

المعهد القومي للحوكمة

الجهاز المركزى للمحاسبات



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