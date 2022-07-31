اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 04:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

برلين تطفئ إنارة المبانى العامة ومعالم المدينة ترشيدا للكهرباء

الأحد، 31 يوليه 2022 03:00 ص
برلين تطفئ إنارة المبانى العامة ومعالم المدينة ترشيدا للكهرباء المانيا
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حكومة برلين الألمانية إطفاء إنارة عشرات المباني العامة والمعالم في المدينة ليلا، استعدادا لأزمة طاقة محتملة.

وسادت حالة من الظلام لأول مرة في مبنى برلمان الولاية في حي "برلين ميته" (وسط برلين).

وكان هذا هو الحال في أماكن أخرى، مثل كاتدرائية برلين أو حديقة "لوست جارتين" منذ يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان وأماكن أخرى أيضا.

وأعلنت إدارة قسم البيئة في حكومة الولاية (وزارة البيئة) أن 200 مبنى ضمن نطاق مسؤوليتها لن تتم إضاءتها في الليل بعد الآن، ويشمل ذلك عامود النصر ومبنى البلدية وقصر شارلوتنبورج.

وقالت إنه سيتم قطع الإضاءة تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل، ومشيرة إلى أن تكاليف إضاءتها تبلغ نحو 40 ألف يورو سنويا.

 

 


برلين

الحكومة الالمانية

إطفاء الأنوار فى برلين

المانيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة