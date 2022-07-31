اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 12:11 م
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بدء مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بالجامعة العربية

الأحد، 31 يوليه 2022 10:56 ص
بدء مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بالجامعة العربية جانب من الاجتماع
بيشوى رمزى

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انطلق اليوم الأحد، المؤتمر الخامس والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 
 
يتضمن المؤتمر في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها.

جامعة الدول العربية

اسرائيل

الدول العربية

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