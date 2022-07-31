اليوم السابع
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انتداب المعمل الجنائي في حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة لتحديد سبب الاشتعال

الأحد، 31 يوليه 2022 09:00 ص
انتداب المعمل الجنائي في حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة لتحديد سبب الاشتعال حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بإمبابة، رجال المعمل الجنائي، لفحص حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وإعداد تقرير فنى عن سبب الاشتعال وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة التحريات الجنائية حول الحريق.
 
تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة امبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 

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