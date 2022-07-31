اليوم.. انطلاق حملة تطعيم ضد البلهارسيا فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بدمياط عن انطلاق حملة التجريع ضد البلهارسيا في إدارات كفر البطيخ (البساتين - الرياض - الركابية)، إدارة فارسكور (العطوي - النوادرية - السرو)، إدارة كفر سعد ( كفر سعد البلد- كفر شحاته- أبو راشد - أبو عدوي - الوسطاني - ابراهيم القبلية) في الفترة من 31 يوليو وحتى 11 أغسطس 2022 .

تأتي تلك الحملة استكمالًا لجهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا، حيث تستهدف تجريع 11 ألف مواطن بعقار "برازيكوانتيل"، وهو آمن وفعال ضد البلهارسيا، ولا توجد له آثار جانبية، حيث تؤخذ الجرعة والتي يتم تحديدها حسب مقياس الطول والأقراص تبلع ولا تمضغ، يُقسم القرص عند تجريع الأطفال لسهولة البلع مع ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل التجريع.

وأوضح الدكتور محمد العصفورى، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية عن تنفيذ خطة التحريك المجتمعي للتوعية بالحملة بالاشتراك مع ادارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بالمديرية مؤكدا على الفئة العمرية المستهدفة من سن 4 سنوات حتى 65 سنة، بالإضافة إلي وجود حملة لمكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع بتلك المناطق.