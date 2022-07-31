النحت على الأخشاب وحرفة الأويما المهنة التراثية لأبناء دمياط.. فيديو وصور

دمياط معتز الشربينى

النحت على الأخشاب وصناعة الأويما مهنة أبناء دمياط الذين يعملون فى مهنة صناعة الأثاث والأويما، وهى مهنة تحويل الأخشاب إلى تحفة فنية يصنع منها أشكال ومجسمات لها قيمة فنية عالية .





أحمد شعبان الصيرفى نجار من أبناء دمياط حاصل على دبلوم فنى، يعمل بحرفة النجارة توارث المهنة أبا عن جد، وقرر أن يطور صنعته ويحول الأخشاب الى تحف فنية وجمع بين حرفة صناعة الأثاث والاويما.

"اليوم السابع" التقى أحمد الصيرفى يستمع منه عن مهنته وعمله، ويقول أحمد الصيرفى: أعمل صانع أثاث أهتم بأعمال النحت على الأخشاب وتطويع الخشب لإنتاج أشكال فنية قيمة، مستخدما أدوات وعدد ذات طبيعة خاصة.

وكانت البداية هى صناعة سلسلة طويلة من الخشب بدون أى لحامات، وتركيب أشكال داخل زجاجات، حتى عمل مجسم قصر كامل داخل زجاجة كبيرة، ونحت مجسم للاعب محمد صلاح، وعدة أشكال فرعونية، وكذلك صناعة مجسم لقصر كامل من الخشب ملموس.

وأضاف: هذا العمل دقيق ويستغرق وقتا طويلا، ولكن الانتهاء مع العمل يضيع كل التعب.

وأكد الصيرفي، أن دراسته في مجال الحدادة واللحام سهل عليه ابتكار وتعديل بعض الأدوات والعدد التى تساعده فى عمله فى نحت الأخشاب.

وأضاف الصيرفى: شاركت فى العديد من المعارض الفنون التشكيلية، منها ملتقى النيل الفنون، معرض صحبة فن، مهرجان الفنون، تم تكريمي فى العديد من اللقاءات وهى تكريمات شرفية.

واستطرد الصيرفى، أتمنى مزيدا من التطوير، وأتمنى أن تصل أعمالى كل المعارض ودول العالم، حتى اثبت ان الصانع المصرى، وصانع الأثاث من أبناء محافظة دمياط قادر على الابتكار والإبداع.





مجسم من الخشب (1)



مجسم من الخشب (2)



نموذج من الاعمال