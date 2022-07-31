المئات يؤدون صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أدى المئات من أهالي الإسماعيلية ولاعبى النادى الإسماعيلى وأصدقاء الكابتن محمد حمص لاعب النادى الإسماعيلى الأسبق صلاة الجنازة على والدته بمسجد الجمعية الشرعية بعرايشية مصر بمحافظة الإسماعيلية.

ورحلت صباح اليوم، الأحد، والدة محمد حمص، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

محمد سليمان حمزة الشهير بــ"حمص" ولد فى 1 يناير 1979، بدأ مسيرته منذ عام 1997 ضمن صفوف الإسماعيلي يحمل الرقم 8 ، وظل داخل جدران النادي الإسماعيلى لمدة 16 عامًا كاملاً بالفريق الأول قبل ان ينتقل لوادي دجلة عام 2014 ولمدة موسم واحد فقط وبعدها انهي مسيرته الكروية .محمد حمص انضم للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الامم الافريقية 2008 فى غانا وفى كأس العالم للقارات لعام 2009 بجنوب أفريقيا، ولعب في المباراة مع المنتخب الإيطالي وقاد المنتخب المصري للفوز على إيطاليا بهدفه التاريخي في الدقيقة 39، وقد منحته اللجنة المنظمة لقب (رجل المباراة) تقديراً لأدائه .

كابتن الدراويش التاريخي حقق وساهم خلال تاريخه في 3 بطولات بالقميص الأصفر من اصل 6 بطولات حققها الاسماعيلي في تاريخه منذ عام 1924.

وكتب حمص، عبر حسابه على إنستجرام فى وقت سابق، "تصدرت القائمة الأولية كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم من عام 93 إلى صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمى للتاريخ والإحصاء، مسيرة طويلة امتدت لحوالى 15 عام و9 أشهر، رحلت عن فريقى المفضل رغما وسيبقى وللأبد الإسماعيلى وملعب الإسماعيلى فى قلبى وللأبد ولآخر العمر".



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (1)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (2)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (3)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (4)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (5)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (6)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (7)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (8)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (9)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (10)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (11)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (12)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (13)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (14)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (15)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (16)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (17)



صلاة الجنازة على والدة الكابتن محمد حمص بالإسماعيلية (18)