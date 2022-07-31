الليمون مقابل البرتقال.. تعرف على المشروب الذى يمنحك المزيد من الطاقة

كتبت - ميرفت رشاد

عندما تفكر في الفواكه الحمضية ، فإن أول نوعين يتبادران إلى الذهن هما الليمون والبرتقال، إنها مليئة بالنكهات النابضة بالحياة ، والحموضة الشديدة ، وحلاوة خفية، يشرب معظم الناس عصير الليمون والبرتقال لتعزيز مناعتهم والحفاظ على مستويات الطاقة لديهم، ولكن هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل الليمون مختلفًا عن البرتقال؟ هل أحدهما متفوق على الآخر؟ هذا هو بالضبط ما سنكتشفه اليوم، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

فوائد عصير البرتقال:

عصير البرتقال هو مشروب شهير ومحبوب في جميع أنحاء العالم، كل ما تحتاجه هو عصر القليل من البرتقال الطازج ولديك مشروب صحي جاهز، عصير البرتقال له فوائد عديدة يحمي نظام القلب والأوعية الدموية ويساعدك على إنقاص الوزن، كما أن لها خصائص طبيعية مضادة للالتهابات وتوفر التغذية أثناء الحمل، تشمل فوائده الأخرى أيضًا تقليل التجاعيد وتحسين الرؤية وخصائص الشفاء.

فوائد عصير الليمون:

من أبسط وأسرع طرق الانتعاش هو شرب ماء الليمون، يوفر الليمون مجموعة متنوعة من المزايا التجميلية والصحية ، بما في ذلك خصائص تعزيز المناعة، يعزز عصير الليمون صحة الأمعاء والهضم، يحافظ على توازن المعادن في الجسم ، ويقلل من ارتداد الحمض ، ويقوي جهاز المناعة ، ويمنع نزلات البرد ، ويساعد على إنقاص الوزن ، ووظائف الكبد ، والهضم كما أنه يعزز صحة الدماغ والقلب.

أي مشروب يمنحك المزيد من الطاقة؟

يحتوي البرتقال على سعرات حرارية وكربوهيدرات أكثر من ناحية أخرى ، يحتوي الليمون على المزيد من الألياف والدهون، علاوة على ذلك ، فإن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و E و B1 و B2 و B3 و B5 و B9 ، إلى جانب المغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك ، مقارنة بالفواكه الأخرى، يحتوي الليمون على نسبة أعلى من فيتامين B6 والحديد والفوسفور.

عندما يتعلق الأمر بمحتوى فيتامين سي ، فهو متوفر بكثرة في كل من عصير الليمون والبرتقال ، وهو أحد أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها لزيادة الطاقة ومع ذلك ، من المدهش أن البرتقال يحتوي على نسبة أعلى بقليل من فيتامين سي من الليمون، يوفر عصير البرتقال مزيدًا من الطاقة لأنه يحتوي أيضًا على نسبة السكر، إذا كنت بحاجة إلى تعزيز فوري للطاقة ، على سبيل المثال بعد الجري ، يمكنك تناول عصير البرتقال.