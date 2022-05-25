5 فواكه صحية أثناء الحمل.. منها الموز والبرتقال

كتبت - ميرفت رشاد

فترة الحمل هي فترة مهمة فى حياة المرأة نظرا لمتطلباتها الصحية للأم والجنين، وهناك شيء واحد يمكنك القيام به لصحتك وصحة طفلك دون الإفراط في التفكير وهو تناول الفاكهة، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الفواكه الأكثر صحة التي يجب أن تتناولها أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

5 فواكه آمنة للأكل أثناء الحمل:

1. الموز:



الموز هو غذاء مهم للسيدات الحوامل، إنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد على منع تقلصات الساق في منتصف الليل، اختاري نوعًا مختلفًا من الموز الأخضر إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل وتحتاجين إلى خيار قليل السكر.

2. التفاح:



التفاح أحد أهم الفواكه التي يجب تناولها أثناء الحمل، يعزز مناعة طفلك وقوته، يساعد في تقليل خطر إصابة طفلك بالسعال الصفير والربو والأكزيما أثناء نموه، التفاح غني بالمغذيات ويحتوي على فيتامينات أ ، هـ ، د ، بالإضافة إلى الزنك.

3. كيوي:



فيتامين ج ، هـ ، أ ، البوتاسيوم ، الفوسفور ، المغنيسيوم ، حمض الفوليك ، والألياف الغذائية كلها وفيرة في الكيوي، يستفيد الجهاز التنفسي من الكيوي ، يمكنهم أيضًا منع الأم الحامل من الإصابة بنزلة برد أو سعال. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور وتساعد على امتصاص الحديد، يقلل الكيوي أيضًا من خطر تجلط الدم.

4. البرتقال:



البرتقال والحمضيات الأخرى غنية بفيتامين ج، هذا الفيتامين ضروري لتكوين ونمو عظام وأسنان الطفل، يساعد فيتامين سي أيضًا في امتصاص الحديد ، وهو معدن حيوي للجسم، والأهم من ذلك أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من أضرار الجذور الحرة.

5. المشمش:



يحتوي المشمش على نسبة عالية من حمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، من بين الفيتامينات والمعادن الأخرى، يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الحديد والألياف ، مما يساعد على تعزيز تكوين خلايا الدم الحمراء، تنظم عمليات الهضم ، مما يجعلها ثمارًا مثالية للاستهلاك أثناء الحمل.