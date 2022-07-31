القبض على 4 عاطلين حاولوا سرقة ماكينة صرافة فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث الباجور فى المنوفية، من إلقاء القبض على 4 متهمين فى واقعة محاولة سرقة ماكينة ATM موجودة بإحدى المدارس التابعة للدائرة، وذلك بعد ورود بلاغ من عامل نوباتجى بمحاولة المتهمين سرقة الماكينة الموجودة بالمدرسة وفتحها عنوة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، يفيد بورود بلاغ بمحاولة مجهولين سرقة ماكينة ATM موجودة فى محيط مدرسة بإحدى قرى المركز، وعلى الفور كلف مدير أمن المنوفية، العميد حسن النحراوى، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق ونجحت جهود فريق البحث فى القبض على 4 متهمين فى واقعة محاولة سرقة ماكينة الصراف الآلى المتواجدة بمحيط مدرسة تابعة لدائرة المركز، وذلك بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ونصب الكمائن المتحركة والثابتة لضبط المتهمين، وحررت وحدة مباحث الباجور محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الحادث.