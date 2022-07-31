اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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العواصف المطيرة تؤثر على 222 ألف شخص فى لياونينج بالصين

الأحد، 31 يوليه 2022 12:41 م
العواصف المطيرة تؤثر على 222 ألف شخص فى لياونينج بالصين فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أثرت العواصف المطيرة الغزيرة على أكثر من 222 ألف شخص في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، حسبما أفاد المقر الإقليمي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الأمطار الغزيرة التي استمرت من الخميس إلى السبت، اجتاحت 24 منطقة على مستوى محافظة في أنحاء لياونينج، وأثرت على نحو 44 ألف هكتار من المحاصيل حتى يوم السبت. ووصلت الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الفيضانات إلى أكثر من 417 مليون يوان (نحو 61.8 مليون دولار أمريكي)، وفقا للمقر.

وتجاوز منسوب المياه في إجمالي 22 خزانا في المقاطعة مستوى الفيضان وتم تصريف المياه.

 


لياونينج

الصين

عواصف

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فيضانات الصين



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