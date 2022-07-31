الصحة: لقاح كورونا ضرورى لتقوية مناعة الجسم وتقليل فرص العدوى

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا ضروري لتقوية مناعة الجسم وتقليل احتمالية الإصابة بعدوى كورونا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا آمن ومجانى والتسجيل سهل ومتاح للجميع، وتابعت: يمكن للتسجيل وحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.