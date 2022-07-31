الصحة: لقاح كورونا آمن ومجانى والتسجيل سهل ومتاح للجميع

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا آمن ومجانى والتسجيل سهل ومتاح للجميع، وتابعت: يمكن للتسجيل وحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg.

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، حذر من التحلل من الإجراءات الوقائية، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامة في وقت الزحمة، وكذلك عند مخالطة الآخرين، مع الحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى الحصول على لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.