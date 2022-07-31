الصحة: تسجيل 25 حالة مصابة بجدرى القرود بالشرق الأوسط ولا يوجد إصابات بمصر

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات المسجلة مصابة بمرض جدرى القرود فى منطقة الشرق الأوسط بلغ 25 حالة، مؤكدا: أنه لا يوجد أى إصابات بمصر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 19,188 حالة في 76 دولة، مشيرا إلى أن مصر خالية من المرض حتى الآن .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، ينتشر فيروس جدري القرود من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال والتعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.