الصحة: تراجع نسب الإصابة بسرطان الثدى لدى السيدات إلى 29%

كتب ـ وليد عبد السلام

وفقًا لعدد من الدراسات التي أجريت حتى عام 2018 ، أي قبل بدء المبادرة الرئاسية، فإن 59% من السيدات اللاتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي كانوا في المرحلة المتأخرة، بينما انخفضت هذه النسبة بفضل المبادرة الرئاسية لتصل إلى 29% فقط.

أكدت وزارة الصحة والسكان تحسن نسب شفاء السيدات المصابات بسرطان الثدي في مصر بصورة كبيرة، بفضل جهود المبادرة الرئاسية خلال العامين الماضيين.

وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، أنه تم تقديم تقرير للرئيس السيسي بشأن ما أنجزته المبادرة مطلع الشهر الجاري، ومن الأمور المبشرة أن نسبة الحالات المتأخرة تراجعت خلال العامين الماضيين، وأن المبادرة الرئاسية، أسهمت في الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى العديد من السيدات.

وتابع: وفقًا لعدد من الدراسات التي أجريت حتى عام 2018 ، أي قبل بدء المبادرة الرئاسية، فإن 59% من السيدات اللاتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي كن في المرحلة المتأخرة، بينما انخفضت هذه النسبة بفضل المبادرة الرئاسية لتصل إلى 29% فقط.

وأشار رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان إلى أن المبادرة فحصت 17 مليون سيدة، وقدمت التوعية لـ12 مليون سيدة أخرى، وهو رقم هائل، وكل ذلك بدعم ومساندة من الرئيس.