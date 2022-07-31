الدولة تدعم أصحاب الهمم.. إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة الأبرز "إنفوجراف"

كتبت أسماء أمين

تولى الدولة اهتمامًا كبيرا لأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التى تهتم بالعمل الاجتماعى بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة فى هذا الشأن.

وعن جهود الدولة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

1- شهد عام 2018، اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدى الإعاقة

2- صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان

3- إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة"

4- توفير دعم نقدى لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

5 - تخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم.

6 -توفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم.

7- إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة.

8- دمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات.

9- استفادة أكثر من 12 ألف طالباً جامعياً من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية.

10- توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضى، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً.

11- توفير 7 آلاف حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوو الإعاقة البصرية.

12- إنشاء 216 مكتب تأهيل في كافة المحافظات.

13- إطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة" وهو أول صندوق استثماري خيرى مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.