الدفاع المدنى اللبنانى: الانهيار الجزئى لصوامع مرفأ بيروت لم يسفر عن أى ضحايا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع المدني في لبنان، إن الانهيار الجزئي لصوامع مرفأ بيروت لم يسفر عن أي ضحايا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع المدني في لبنان، سقوط 3 صوامع ومن المرجح سقوط صوامع إضافية في مرفأ بيروت.

وفى وقت سابق انهار جزء من صوامع مرفأ بيروت، الأحد، عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة، وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

وأكدت شبكة سكاى نيوز عربية أن الغبار الناجم عن الانفجار لم ينتشر على مساحات بعيدة، إنما انحصرت داخل الصوامع، فيما لا تزال النيران مشتعلة في الداخل حيث تتصاعد أعمدة الدخان من هناك.