اليوم السابع
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الجيش الصومالى يدمر قواعد لميليشيات "الشباب" فى محافظة شبيلى السفلى

الأحد، 31 يوليه 2022 10:22 ص
الجيش الصومالى يدمر قواعد لميليشيات "الشباب" فى محافظة شبيلى السفلى الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دمر الجيش الصومالي اليوم الأحد، قواعد لميليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة توروتورو بمحافظة شبيلى السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات اللواء الـ4 للكتيبة الـ16 للجيش الصومالي تمكنت من الاستيلاء على بندقيات من طراز AK47 والتي تستخدمها الميليشيات في تهديد سكان المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي خلال الأيام القليلة الماضية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.

 


الجيش الصومالى

توروتورو

محافظة شبيلى السفلى

حركة الشباب

الارهاب



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