"التموين" تبدأ غدا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات أغسطس

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من غدا الاثنين صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة ،كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وفى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم موجة تضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة في نقص سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار طوال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ خطوات الاستباقية وتحقيق مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام يصل لما يقرب من 6.1 شهر، وذلك من خلال التعاقد مع الشركات المحلية، وأيضا إجراء العديد من المناقصات العالمية لشراء زيت الطعام الخام "زيت صويا، زيت عباد" وطوال الفترة الماضية تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية وكذلك طرح زيت الطعام ضمن السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ونجحت الوزارة في تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتي من السكر ووصل المخزون الاستراتيجي لـ7.7 اشهر لأول مرة في تاريخ الوزارة ،كذلك التعاقد على كميات كبيرة من الأقماح من عدة دول تصل الى 660 ألف طن قمح، بجانب ما يتم توريده من القمح المحلى من المزارعين ليصل حجم المخزون الاستراتيجي من الأقماح لـ7 أشهر لأول مرة.