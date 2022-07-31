اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"التعاون الإسلامى" تدين تفجير قنبلة يدوية فى مباراة للكريكيت بأفغانستان

الأحد، 31 يوليه 2022 01:22 م
"التعاون الإسلامى" تدين تفجير قنبلة يدوية فى مباراة للكريكيت بأفغانستان انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الإنفجار الذي استهدف ملعب كابول الدولي للكريكت، وأدى إلى إصابة عدد من المتفرجين .

وأشارت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إلى أن الهجوم يعد تذكيراً بالغ القسوة بالعمليات المتكررة التي تستهدف المدنيين الأفغان، مجددة تأكيدها على ضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال ضد المدنيين أمام العدالة، وكذلك كل من أسهم معهم بالرعاية والتخطيط .

وأعربت عن تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، متمنية للمصابين الشفاء العاجل .

 


التعاون الإسلامى

افغانستان

كابول

ملعب كابول الدولي

الكريكت



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة