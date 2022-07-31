"التعاون الإسلامى" تدين تفجير قنبلة يدوية فى مباراة للكريكيت بأفغانستان

أ.ش.أ

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الإنفجار الذي استهدف ملعب كابول الدولي للكريكت، وأدى إلى إصابة عدد من المتفرجين .

وأشارت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إلى أن الهجوم يعد تذكيراً بالغ القسوة بالعمليات المتكررة التي تستهدف المدنيين الأفغان، مجددة تأكيدها على ضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال ضد المدنيين أمام العدالة، وكذلك كل من أسهم معهم بالرعاية والتخطيط .

وأعربت عن تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، متمنية للمصابين الشفاء العاجل .