البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية لصناعة الميلامين بقيمة 32.6 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية لصناعة الميلامين واليوريا-فورمالدهيد، بحجم تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 32.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة الرباعية لبناء وتطوير وإدارة القرى السياحية بحجم تداول 200 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.1 مليون سهم بقيمة 39 مليون جنيه لعدد 62 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.9 مليون ورقة مالية بقيمة 649.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1%، والعرب على 6.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 731.6 ألف جنيه، 79.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.