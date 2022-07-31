اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالسلام

الأحد، 31 يوليه 2022 07:41 م
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالسلام حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق الـ100 بمنطقة السلام، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق ال100 بمنطقة السلام أتجاه الخانكة  ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان. 
 
 
وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارة نقل بميكروباص بأخرى نقل، وأسفر الحادث عن اصابة 8  أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام  لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.
 
 
 

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