إصابة 7 أشخاص بسبب انقلاب سيارة ملاكى في منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 70 أسفل الطريق الإقليمى بمنشأة القناطر، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود حادث مرورى ومصابين أعلى الطريق الإقليمى بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المرور الي المكان.

وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيح زايد التخصصى لتلقي العلاج.

ورفع رجال المرور آثار الحادث، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.