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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين شرق العوينات جنوب أسوان

الأحد، 31 يوليه 2022 11:58 ص
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين شرق العوينات جنوب أسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين على طريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما نقل والأخرى "دوبل كابينه" على طريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، ووجه مدير المرفق بتحرك سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


 

 


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