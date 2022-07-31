إصابة 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي، مصابي حادث انقلاب سياره ملاكي بمركز وادى النطرون.

أسفر الحادث عن إصابة "محمد .م.ا" 57 سنة - القاهره- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و" مرفت م.ا" 59 سنة - القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم كسر بالساعد الأيمن. و"ابراهيم.س.ا" 58 سنه - القاهره اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

وتم إجراء الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، و تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.