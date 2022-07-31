"أوقاف الأقصر" تنتهي من فرش مسجد الحساسين فى نجع القرية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء رجال المديرية من فرش مسجد الحساسين فى نجع القرية بمدينة إسنا بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشرفت مديرية أوقاف الأقصر، بفرش مسجد الحساسية بنجع القرية بإسنا بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، مقدماً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر ترقية 187 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن صدور قرارات الترقية لعدد 187 موظفا من العاملين بالمديرية وذلك وفق القواعد المتبعة، وأكد على مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء استلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.



أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد الحساسين فى نجع القرية



فرش مسجد الحساسين