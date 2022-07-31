أخبار البورصة اليوم الأحد 31-7-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال.

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.9 مليون ورقة مالية بقيمة 649.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1%، والعرب على 6.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 731.6 ألف جنيه، 79.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

شركات القبول الآلي

ونشرت إدارة البورصة المصرية، تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلي للأوامر، وهم السويس للأكياس 29 أكتوبر 2022، جلوبال تيلكوم القابضة 25 فبراير 2023، الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 17 مارس 2023، الاسكندرية لأسمنت بورتلاند 08 سبتمبر 2023، العبوات الدوائية المتطورة ‏ 15 ديسمبر 2023، المصرية للمشروعات السياحية العالمية 06 فبراير 2024، أسمنت بورتلاند طرة المصرية 06 فبراير 2024، مصر جنوب إفريقيا للاتصالات 07 فبراير 2024، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 13 يوليه, 2024، السويس للأسمنت 02 أغسطس 2024.

كما حددت البورصة، تاريخ انتهاء مهلة الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس, 2024، رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر 2024، النيل لحليج الأقطان 03 إبريل 2025، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 28 أبريل 2025، وتتحقق البورصة بصورة دورية من استمرار توافر معايير التعامل على هذه الشركات ‏من ‏خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 في 29\7\2019.‏

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، شراء الثانية 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.36%، شراء الثالثة 250 ألف سهم بنسبة 0.011% من رأسمال الشركة، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات العربية لإدارة وتطوير الأصول 41.7 ألف سهم، 140 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، البدر للبلاستيك 7601 سهم، 35 سهم، 15.4 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، شركة مستشفى كليوباترا 69.3 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 350 ألف سهم، 22 ألف سهم، 100 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 137 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 288 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، شراء المساهم ياسين إبراهيم لطفي منصور عدد 350 ألف سهم بقيمة 1.23 جنيه بقيمة إجمالية 430.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.99% إلى 6.01%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 511.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو عام 2022 مقابل 537 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 98.7 مليون جنيه مقارنة مع 131.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 48.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 27.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت أرباح الفترة 8.4 مليون جنيه مقارنة مع 1.7 مليون جنيه.

النصر

قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إن مجلس الإدارة وافق على رفع قضية بالقضاء الإداري ومجلس الدولة بإلغاء القرار الإداري الصادر من حي غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بان أرض المصنع من المنافع العامة، كما وافق المجلس على إعادة تأهيل أرض مصنع البصل بسوهاج لاستغلالها في إعادة تدوير مصنع حديث بالآلات لتجفيف البصل.

أموك

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على سداد مبلغ 10.4 مليون جنيه كقيمة نهائية لحق الانتفاع لقطعة الأرض المملوكة لشركة الإسكندرية للبترول والمقدرة مساحتها 24717.5 متر مربع والمقام على جزء منها شعلة شركة أموك محسوبة بدءًا من عام 2000 وحتى نهاية عام 2021 لصالح شركة الإسكندرية للبترول.