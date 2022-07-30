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422 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

السبت، 30 يوليه 2022 01:23 م
422 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انطلقت اليوم امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية، طبقًا للجداول المعتمدةمن قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
من جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر  أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 422 طالبا وطالبة موزعين على 3 لجان، بمدرسة الغردقة الثانوية بنين، ومدرسة الغردقة الثانوية بنات، ومدرسة أحمد شوقي الصناعية بالشلاتين.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن تم  التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بلجان سير الإمتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة.
 
وتابع : أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بالإدارات.
 
وأشار إلى أنه تم  تجهيز الاستراحات علي الوجه الأمثل متبعين القواعد الصحية  من  تهوية وإضاءة جيدة مع توافر الإجراءات الإحترازية والوقائية، و تم توفير سبل الأمن والراحة للطلاب مع إتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

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