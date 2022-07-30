ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/7/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:34 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:46

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:27 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:27

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:16 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:28

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:36 م

وقت صلاة العشاء 8:00 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 7:58