ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/7/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:46
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:27 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:27
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:16 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:28
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:36 م
وقت صلاة العشاء 8:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:58
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