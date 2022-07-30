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"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

السبت، 30 يوليه 2022 10:16 ص
"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر "موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيما تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية الأسبوع الحالى.
 
ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.
 
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.
 
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
 
- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
 
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
 
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
 
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 
 
 
 
 
 
 

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

اليوم السابع بلس



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