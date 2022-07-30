نائب رئيس جامعة الأزهر ينفى صحة ما يتم تداوله بشأن مؤشرات تنسيق الكليات

كتب ـ لؤى على

نفى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن مؤشرات القبول والحدود الدنيا لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2022-2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول تم اعتمادها أمس الأول، مشيرا إلى أن هناك الآلاف من الطلاب والطالبات ما زال عندهم دور ثان، ومن ثم من المبكر الآن أن تكون هناك مؤشرات أولية للقبول بكليات الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم في ضوء تعليمات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة الانتظار لحين ظهور نتيجة الدور الثاني.

ونصح نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية بالبعد عن الشائعات وحذرهم من الانسياق خلفها؛ فهي تسعي لتضليلهم، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بنشر الأخبار المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر عبر صفحة المركز الإعلامي لديها.